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Erzincan merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlılardan 6'sı tutuklandı

01.07.2022 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlılardan 6'sı tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 22 Haziran'da Erzincan, İstanbul ve Trabzon'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 11 zanlı, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Zanlılardan F.Ö, M.M, M.Ö, T.G, H.A. ve Ö.Ö. mahkemece tutuklandı, T.K.K, S.Ö, A.K.H, R.K. ve A.T.S. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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