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Erzincan merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

AA AA
26.12.2024 11:26
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Erzincan merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda İstanbul, İzmir ve Erzincan’da 4 ikamet ile 1 iş yeri olmak üzere toplam 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ile 5 bin 491 sentetik ecza ele geçirdi.

Ekipler, E.G, İ.Ç.D, F.B.P, S.Z, A.O.Y, A.E, E.A, İ.G ve H.A’yı "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Şüpheli Erzincan uyuşturucu

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