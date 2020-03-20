YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu’ndan kandil mesajı

Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu’ndan kandil mesajı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 20.03.2020 11:11 | Son Güncelleme

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, yayımladığı mesajla tüm İslam aleminin Miraç Kandilini kutladı.Tanoğlu mesajında; “Miraç; son Peygamber, insanlığın son kurtuluş reçetesini bizlere aktaran Hz.

Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu’ndan kandil mesajı

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, yayımladığı mesajla tüm İslam aleminin Miraç Kandilini kutladı.
Tanoğlu mesajında; “Miraç; son Peygamber, insanlığın son kurtuluş reçetesini bizlere aktaran Hz. Muhammed Mustafa´nın (SAV) bir gece uykusundan kaldırılarak önce Mescid-i Aksa´ya, daha sonra da Rabbimizin huzuruna çıkarılışın ve orada bizlere lütfedilen faziletlerin bir müjdesidir. Miraç; bize zaman ve mekân mefhumunun ortadan kalktığının, Rabbimizin kudreti karşında hiçbir kudretin olmadığının göstergesidir” ifadelerini kullandı.
Başkan Tanoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Yüce Allah´ın Resulü Miraçta her iki cihanı arasında gezdirilmiş, hem bu dünyada yaşananların karşılığının ebedî dünyada nasıl karşılık bulduğu gösterilmiş hem de bu dünyada neleri nasıl yaparsak diğer tarafta kurtuluşa ereceğimizin reçetesi yazılmıştır. Bugün idrak ettiğimiz beş vakit namaz, bize miracın bir armağanıdır.
Rabbimizin huzuruna durduğumuz ve ona kulluğumuzu gösterdiğimiz namazlarımızın ve kandillerde yaptığımız ibadetlerimizin tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyorum. Her geçen gün kirlenen, güçlünün güçsüzü ezdiği, zenginin fakiri küçülttüğü, sudan sebeplerle ortaya çıkan savaşların insanları yok ettiği, toplumların sızısının arttığı bu dünyada bu mübarek geceler kurtuluş geceleridir. Bu gecelerin faziletini bilerek idrak etmeli ve Rabbimizden insanlığın kurtuluşunu dilemeliyiz. Duam ve temennim budur. Bu vesile ile Miraç Kandilinizi kutluyor, Rabbimden iki cihan saadeti diliyorum.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği
Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktuYavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Diyarbakır’da oto ve hayvan pazarı ikinci bir emre kadar kapatıldı

Diyarbakır’da oto ve hayvan pazarı ikinci bir emre kadar kapatıldı

Sakarya’da bir AVM korona virüs nedeniyle geçici süre kapanıyor

Sakarya’da bir AVM korona virüs nedeniyle geçici süre kapanıyor

Gaziantep’te enfeksiyon riskine karşı Türkiye’de bir ilk

Gaziantep’te enfeksiyon riskine karşı Türkiye’de bir ilk

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in cenazesi Sivas'a getirildi

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in cenazesi Sivas'a getirildi

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ensarioğlu’ndan İl Sağlık Müdürü Tekin’e ziyaret

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ensarioğlu’ndan İl Sağlık Müdürü Tekin’e ziyaret

Erzincan Namaz Vakitleri 20 Mart Cuma

İmsak
04:55
Sabah
06:18
Öğle
12:35
İkindi
15:59
Akşam
18:41
Yatsı
19:59

Erzincan Nöbetçi Eczaneler20 Mart Cuma

Elıf Eczanesı Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kaymakam Dede Musa Baştürk, Erzincan’da son yolculuğuna uğurlandı

Kaymakam Dede Musa Baştürk, Erzincan’da son yolculuğuna uğurlandı

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Erzincan’da iş yeri, ev ve araçlara Türk bayrakları asıldı

Erzincan’da iş yeri, ev ve araçlara Türk bayrakları asıldı

TFF 3. Lig: Erzincanspor: 6 - Şile Yıldızspor: 2

TFF 3. Lig: Erzincanspor: 6 - Şile Yıldızspor: 2

Erzincan soğuk hava: Refahiye ilçesi eksi 17’yi gördü

Erzincan soğuk hava: Refahiye ilçesi eksi 17’yi gördü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.