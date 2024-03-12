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Erzincan Valisi Aydoğdu, ilk iftarı göçük altında kalan işçilerin aileleriyle yaptı

AA AA
12.03.2024 07:53
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, ilk iftarı İliç ilçesindeki maden kazasında göçük altında kalan işçilerin aileleriyle yaptı.

Erzincan Valisi Aydoğdu, ilk iftarı göçük altında kalan işçilerin aileleriyle yaptı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun, ramazan ayının ilk gününde İliç ilçesinde 13 Şubat’ta meydana gelen maden kazasında göçük altında kalan işçilerin aileleriyle bir araya geldiği belirtildi.

Paylaşımda, ilk iftarı buradaki ailelerle yapan Vali Aydoğdu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Hemşehrilerimize hayırlı ramazanlar diliyorum. Bu zorlu süreci birbirimizin yanında durarak, birbirimize sarılarak ve mübarek ramazan ayının rahmeti ile hep birlikte dayanışma içinde aşacağız."

Erzincan Valisi Aydoğdu, ilk iftarını göçük altında kalan işçilerin aileleriyle yaptı

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