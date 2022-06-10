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Erzincan Valisi Mehmet Makas, kentte yaşanan su taşkınıyla ilgili konuştu:

10.06.2022 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Can kaybımız yok, özellikle Başpınar köyü ve Kurutilek Mahallesi olmak üzere konutlara su baskını, hayvan ağıllarının dağılması ve tarım arazilerine sel baskını tarzında maddi zararlarımız var"

Erzincan Valisi Mehmet Makas, kentte yaşanan su taşkınıyla ilgili konuştu:

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Valisi Mehmet Makas, şiddetli sağanak nedeniyle meydana gelen su taşkınlarında can kaybının olmadığını, özellikle merkeze bağlı Başpınar köyü ve Kurutilek Mahallesi'nde bazı konut ve tarımsal alanların zarar gördüğünü bildirdi.

Erzincan AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı toplantı sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Vali Makas, dün akşam saatlerinde Keşiş Dağları'nda yoğun yağmur ve dolunun etkili olduğunu, bundan dolayı kentte küçük çaplı sel felaketi yaşandığını söyledi.

Şiddetli sağanak nedeniyle maddi kaybın meydana geldiğini aktaran Makas, "Can kaybımız yok, özellikle Başpınar köyü ve Kurutilek mahallesi olmak üzere konutlara su baskını, hayvan ağıllarının dağılması ve tarım arazilerine sel baskını tarzında maddi zararlarımız var. Erzincan belediyemiz başta olmak üzere İl Özel İdaresi, DSİ, Karayolları ve AFAD ekiplerimiz ile sahadaydık." dedi.

Makas, gece boyu ekiplerin çalışacaklarını, zarar tespiti çalışmasının yapılacağını dile getirdi.

Taşkın nedeniyle evleri zarar görenlerin bir kısmını akrabalarının yanına yerleştirdiklerini, bir kısmını da kamu misafirhanelerinde ağırladıklarını ifade eden Makas, şöyle devam etti:

"Şiddetli yağış nedeniyle altyapı bağlamında il merkezimiz ve bu iki mahallemizde yol, konut ve iş yeri hasarlarımız var. Sel yataklarında DSİ başta olmak üzere tüm kurumlarımız gerekli hizmetleri veriyor. Hem tarımsal alan hem de vatandaşımıza ait konutlar bağlamında AFAD Başkanlığı ve ilgili Bakanlıklarla koordinasyon içindeyiz. Konut ve sabit yapılar zararlarıyla ilgili AFAD Başkanlığımız gerekli desteği verecek. Bölge milletvekillerimiz de konuları takip ediyor."

Makas, tarım alanları ve hayvan potansiyeli bağlamında oluşan zararların tespiti sonrası, bu zararların Tarım ve Orman Bakanlığınca giderilmeye çalışılacağını belirtti, Erzincanlı hemşerilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

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