YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan ve Erzurum ve Kars'ın yüksek kesimleri karla kaplandı

Erzincan ve Erzurum ve Kars'ın yüksek kesimleri karla kaplandı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 08.11.2020 12:19 | Son Güncelleme

Erzincan ve Erzurum ve Kars'ın yüksek kesimleri karla kaplandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan, Erzurum ve Kars'ta etkili olan kar nedeniyle dağların yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki 3 bin 549 rakımlı Esence Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı.

Karla kaplanan dağın zirvesi sisle bütünleşerek güzel görüntü oluşturdu.

Mevsim şartlarına göre 6-7 ay karla kaplı Esence Dağı, bu dönemlerde de doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

İlçe sakinlerinden Faruk Bakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Üzümlü ile Çayırlı ilçeleri sınırındaki dağın zirvesinin, yılın büyük bölümünde karla kaplı olduğunu söyledi.

Haziran ayına kadar zirvede karın görülebildiğini belirten Bakar, "Karla kaplı dağın zirvesi çok güzel görüntüler oluşturuyor. Ovadan herkes bu görüntüleri seyrediyor. Doğaseverler de buraya ilgi gösteriyor." dedi.

- Erzurum

Erzurum'da da gece saatlerinde Palandöken Dağı ile kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Kent merkezi ve yerleşim yerlerinde etkili olmayan kar, dağlarda güzel manzaralar oluşturdu.

- Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle kırağı oluştu, küçük su birikintileri buz tuttu.

İlçeyi çevreleyen Allahuekber Dağları, Sarıkamış Süphan Dağı, Ağbaba, Aladağ ve Soğanlı dağları ile Eleşkirt sınırında bulunan 3 bin 433 rakımlı Köse Dağı karla kaplandı.

Kars-Iğdır ve Kars-Ardahan kara yollarında da soğuk hava nedeniyle yüksek kesimlerdeki geçitlerde buzlanma meydana geldi.

Kars-Ardahan kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Havaların soğuması ve yüksek kesimlerin karla kaplanması nedeniyle yiyecek arayan kuşlar görüntülendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatıAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatı
Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’a sponsor desteği
Kayserispor’a sponsor desteği
Gaziantep’te huzur operasyonu: 171 kişiye işlem
Gaziantep’te huzur operasyonu: 171 kişiye işlem
Yeni evlenen çiftlerden dış mekan fotoğraf çekimine yoğun ilgi
Yeni evlenen çiftlerden dış mekan fotoğraf çekimine yoğun ilgi
Antalya'da falezlerden düşen kadın öldü
Antalya'da falezlerden düşen kadın öldü
Çanakkale'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 2 kişi öldü
Çanakkale'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 2 kişi öldü
Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Erzincan Namaz Vakitleri 8 Kasım Pazar

İmsak
05:26
Sabah
06:52
Öğle
12:11
İkindi
14:55
Akşam
17:20
Yatsı
18:40

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 8 Kasım Pazar

Fırat Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Erzincan'da şaşırtan manzara
Erzincan'da şaşırtan manzara
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Erzincanlı Gönüllü Gençler, Köy Okullarında Yardıma Koşuyor
Erzincanlı Gönüllü Gençler, Köy Okullarında Yardıma Koşuyor
Hipertansiyona Böbrek Anjiyosu Ile Tedavi
Hipertansiyona Böbrek Anjiyosu Ile Tedavi
Şehit Murat Bayram’ın ismi mezun olduğu okula verildi
Şehit Murat Bayram’ın ismi mezun olduğu okula verildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.