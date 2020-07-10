Erzincan’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenlenecek.

Valilikten bildirilen etkinlik programı şu şekilde olacak:

“10 Temmuz 2020 Cuma: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle cuma namazının kılınması. Yer: Dörtyol Cumhuriyet Meydanı (Yeraltı Çarşısı Üstü)

13 Temmuz 2020 Pazartesi: Saat 14.30 şehit ailesi hane ziyaretleri.

14 Temmuz 2020 Salı: Saat 15.00 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Münasebetiyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen “15 Temmuz Kronoloji Sergisi ile 15 Temmuz Konulu Kitap Sergisi”nin açılışı (14-15 Temmuz 2020) Yer: Millet Bahçesi (Belediye Başkanlığı Eski Binası)

Saat 16.00 Orman İşletme Müdürlüğünce şehitlerimiz için Hatıra Ormanında düzenlenen fidan dikimi programı. Yer: Ekşisu Mesire Alanı Karşısı (Kuzey Yamacı)

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. Protokol konuşmaları. Fidan dikimi

15 Temmuz 2020 Çarşamba

Saat 13.00 Garnizon Şehitliği ziyareti. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua. Vali Mehmet Makas tarafından Garnizon Şehitliği defterinin yazılıp imzalanması. Şehit mezarlarına karanfil bırakılması. Yer: Garnizon Şehitliği.

Saat 16.00 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle şehitlerimiz için mevlidi şerif okunması (İkindi namazından önce) Yer: Camii Kebir.

Saat 20.00 Dörtyol Cumhuriyet Meydanı etkinlikleri. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. Salâ okunması. Kurra Hafız Mustafa Kızılcaoğlu - Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua. Sine vizyon gösterisi. Protokol konuşmaları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halka seslenişi (Cumhuriyet Meydanından canlı yayın). Yatsı namazı. Sedat Uçan - Kahramanlık Türküleri. Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu - söyleşi. Mustafa Kaya - kasideler. Saat 00.13 salâların okunması (Erzincan’daki tüm camilerden) Yer: Dörtyol Cumhuriyet Meydanı”

