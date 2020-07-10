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Erzincan’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenlenecek

ERZİNCAN HABERLERİ  | 10.07.2020 11:40 | Son Güncelleme

Erzincan’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenlenecek.Valilikten bildirilen etkinlik programı şu şekilde olacak:“10 Temmuz 2020 Cuma: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle cuma namazının kılınması.

Erzincan’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenlenecek

Erzincan’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenlenecek.
Valilikten bildirilen etkinlik programı şu şekilde olacak:
“10 Temmuz 2020 Cuma: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle cuma namazının kılınması. Yer: Dörtyol Cumhuriyet Meydanı (Yeraltı Çarşısı Üstü)
13 Temmuz 2020 Pazartesi: Saat 14.30 şehit ailesi hane ziyaretleri.
14 Temmuz 2020 Salı: Saat 15.00 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Münasebetiyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen “15 Temmuz Kronoloji Sergisi ile 15 Temmuz Konulu Kitap Sergisi”nin açılışı (14-15 Temmuz 2020) Yer: Millet Bahçesi (Belediye Başkanlığı Eski Binası)
Saat 16.00 Orman İşletme Müdürlüğünce şehitlerimiz için Hatıra Ormanında düzenlenen fidan dikimi programı. Yer: Ekşisu Mesire Alanı Karşısı (Kuzey Yamacı)
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. Protokol konuşmaları. Fidan dikimi
15 Temmuz 2020 Çarşamba
Saat 13.00 Garnizon Şehitliği ziyareti. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua. Vali Mehmet Makas tarafından Garnizon Şehitliği defterinin yazılıp imzalanması. Şehit mezarlarına karanfil bırakılması. Yer: Garnizon Şehitliği.
Saat 16.00 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle şehitlerimiz için mevlidi şerif okunması (İkindi namazından önce) Yer: Camii Kebir.
Saat 20.00 Dörtyol Cumhuriyet Meydanı etkinlikleri. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. Salâ okunması. Kurra Hafız Mustafa Kızılcaoğlu - Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua. Sine vizyon gösterisi. Protokol konuşmaları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halka seslenişi (Cumhuriyet Meydanından canlı yayın). Yatsı namazı. Sedat Uçan - Kahramanlık Türküleri. Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu - söyleşi. Mustafa Kaya - kasideler. Saat 00.13 salâların okunması (Erzincan’daki tüm camilerden) Yer: Dörtyol Cumhuriyet Meydanı”

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İmsak
03:05
Sabah
04:56
Öğle
12:32
İkindi
16:29
Akşam
19:59
Yatsı
21:42

Erzincan Nöbetçi Eczaneler10 Temmuz Cuma

Özkaya Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesi
Tercan
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