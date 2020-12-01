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Erzincan'da 2 arkadaş köy evinde ölü bulundu

ERZİNCAN HABERLERİ  | 01.12.2020 16:18 | Son Güncelleme

Erzincan'da 2 arkadaş köy evinde ölü bulundu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da iki arkadaş, Kemah ilçesine bağlı Yahşiler köyündeki evlerinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, köyde aynı evde yaşayan ve arkadaş oldukları öğrenilen Hamza B. (63) ile Musa B'den (57) bir süre haber alamayan yakınları, köy muhtarını arayarak durumu bildirdi.

Köy muhtarının ihbarıyla eve giren jandarma ekipleri, iki arkadaşı hareketsiz buldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, Hamza B. ve Musa B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından cenazeler, Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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