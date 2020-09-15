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Erzincan’da 2020 Ağustos ayında 356 konut satıldı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 15.09.2020 13:03 | Son Güncelleme

Erzincan’da 2020 Ağustos ayında 356 konut satıldı.TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre; Erzincan’da 2020 Ağustos ayında konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre %25,4 artarak 356 konut oldu.

Erzincan’da 2020 Ağustos ayında 356 konut satıldı

Erzincan’da 2020 Ağustos ayında 356 konut satıldı.
TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre; Erzincan’da 2020 Ağustos ayında konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre %25,4 artarak 356 konut oldu. Konut satışlarında İstanbul 30 bin 292 konut satışı ve %17,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 17 bin 131 konut satışı ve %10,1 pay ile Ankara, 11 bin 145 konut satışı ve %6,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari, 22 konut ile Ardahan ve 99 konut ile Şırnak oldu. 2020 Ağustos ayında Erzincan ili 356 konut satışı ile 66. sırada yer aldı.

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