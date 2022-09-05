Erzincan'da 3. kattaki balkondan düşen çocuk öldü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir apartmanın üçüncü katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Aslanlı Mahallesindeki bir apartmanın üçüncü katında bulunan evin balkonundan düşen 2 yaşındaki Ö.A.G. ağır yaralandı.
Yakınları, yaralı çocuğu Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı göz ve acil ek hizmet binasına kaldırdı.
Burada yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Ö.A.G, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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