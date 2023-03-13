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Erzincan'da 31 yıl önceki depremde hayatını kaybedenler anıldı

13.03.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da, 31 yıl önce meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 653 kişi törenle anıldı.

Erzincan Belediyesince, 13 Mart 1992'de meydana gelen depremin 31. yılı dolayısıyla Terzibaba Mezarlığı'ndaki deprem şehitliğinde anma töreni düzenlendi.

Vali Vekili Mehmet Deniz Arabacı, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Ekinci, bazı siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ile vatandaşların katıldığı anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Arabacı, törende yaptığı konuşmada, kentin 1939 ve 1992'de yaşadığı depremlerle bu acıyı en iyi bilen illerden biri olduğunu söyledi.

Yöneticiler olarak üstlerine düşen görevleri yerine getirmeye çalıştıklarını ifade eden Arabacı, "Erzincan halkı gerçekten çok yardımsever. Ben 1,5 yıldır bu şehirde yaşıyorum, nüfuzumuzun çok üzerinde yardımlarda bulunduk. Bunu biz koordine ettiğimiz için çok iyi biliyorum. Kabaca söylemek gerekirse 'damdan düşenin halinden damdan düşen anlar'. Erzincan halkı bu konuda gereken hassasiyeti göstermiştir." şeklinde konuştu.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun da 13 Mart 1992 depreminde 653 vatandaşın şehit verildiğini hatırlattı.

Deprem kuşağı üzerinde bulunan kenti depremlere karşı hazırlıklı hale getirebilmenin gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Aksun, şunları kaydetti:

"Yatay mimarinin sürdürülmesi ve 1992 öncesi yapı stokunun yenilenmesi için ilgili raporlar bakanlığı sunuldu. Erzincan'da kentsel dönüşümünün tamamlanması gerektiği bilinci ile hareket etmekteyiz. Başta AFAD, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile işbirliği yaparak Erzincan'ı depreme hazır hale getireceğimize hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Çalışmalarımız başladı ve komisyonumuz kuruldu. Şu anda oluşturulan komisyonumuz kentte incelemelerini sürdürüyor. Risk analizi olumsuz çıkan binalarımız için de gereken yapılacaktır."

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise kentte riskli binaların tespiti için komisyon kurulduğunu belirtti.

Çok acil bir şekilde komisyonun çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Karaman, "Bu komisyonun çalışmaları neticesinde milletvekili olarak devlet katında ne yapılması gerekiyorsa bunlara hazırız. Depreme hazır olan Erzincan'ı daha da hazır hale getirerek depremle birlikte yaşamayı bir an önce öğrenmek zorundayız." dedi.

OKUL BAHÇELERİNE ÇOK AMAÇLI SALONLAR YAPILACAK

Kentteki okulların ise depreme dayanıklı olduğunu vurgulayan Karaman, şöyle devam etti:

"Velililerimize buradan seslenmek istiyorum, bizim okullarımız depreme dayanaklı. Geçen hafta Milli Eğitim Bakanımız ile yaptığımız görüşmede bütün okul bahçelerine çok amaçlı yeni spor salonlarının yapılacağını söyledi. İşte gelecekte depremin ardından burası aynı zamanda barınma yeri olarak da kullanılacak. Kendisinin bize verdiği söz ile bu projeye önce Erzincan'dan başlayacaklarını belirtti. Depremlerin hemen ardından toplanma ve yaşam alanların mutlaka hazır hale getirilmesi gerekir."

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır da depreme en hazırlıklı şehrin Erzincan olduğunu vurgulayarak, "Erzincan depreme en hazırlıklı şehirler arasında ama buna rağmen yine de eksikliklerimiz var. Bir an önce eski binaları kentsel dönüşüm değil de depremsel dönüşüm, bunu böyle konuşmak lazım, bu binaların derhal dönüşümünü gerçekleştirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Arabacı ve beraberindekiler, deprem şehitliğine çelenk, depremde hayatlarını kaybedenlerin mezarlarına da karanfil bıraktı.

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deprem Erzincan

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