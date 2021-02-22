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Erzincan’da 38 öğrenciye tablet hediye edildi

22.02.2021 09:58 | Son Güncelleme:
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Erzincan’da 38 öğrenciye tablet hediye edildi

Erzincan’da Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı tarafından 38 öğrenciye tablet hediye edildi.Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Erzincan şube temsilcisi Bengül Karagöz ve yönetimi öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Üzümlü İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Yeşilbağ, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Faruk Varol, öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımlarıyla Karakaya Gökbayrak İlk ve Ortaokulunda öğrenim gören 38 öğrenciye tablet hediye edildi.

Erzincan’da Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı tarafından 38 öğrenciye tablet hediye edildi.
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Erzincan şube temsilcisi Bengül Karagöz ve yönetimi öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Üzümlü İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Yeşilbağ, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Faruk Varol, öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımlarıyla Karakaya Gökbayrak İlk ve Ortaokulunda öğrenim gören 38 öğrenciye tablet hediye edildi. Karakaya Gökbayrak İlkokulu sınıf öğretmeni Murat Bayram’ın girişimleri sonucu öğrenciler tabletlerine kavuştu.
İl Milli Eğitim Müdürümüz Aziz Gün, “Tablet dağıtımına vesile olan öğretmenimiz Murat Bayram ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfına teşekkür ederim. Bir öğretmenin dünyayı nasıl değiştirebileceğine bu bir örnek oldu. Öğrencilerimiz teknoloji teknolojiyi yakından takip etmeli, ancak teknoloji bağımlılığına da dikkat etmeliler” dedi.
Tabletlerin öğrencilere ulaştırılmasında katkısı ve emeği geçen herkese teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Erzincan Eğitim Şube temsilcilerine plaket takdim etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün plaket dağıtımından sonra sınıfları gezerek yüz yüze eğitime başlayan öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Pandemi sürecine de dikkat çeken Gün, maske, sosyal mesafe ve hijyen konularına da dikkat çekerek, azami ölçüde dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Erzincan’da 38 öğrenciye tablet hediye edildi

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