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Erzincan’da 466,62 gram bonzai ele geçirildi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 18.12.2020 15:09 | Son Güncelleme

Erzincan’da polisi yaptığı yol uygulamasında 466,62 gram bonzai ele geçirildi.

Erzincan’da 466,62 gram bonzai ele geçirildi

Erzincan’da polisi yaptığı yol uygulamasında 466,62 gram bonzai ele geçirildi. 2 kişi tutuklandı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Erzincan- Sivas kara yolu üzerinde yapılan yol uygulamasında durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan kontrolde otobüsün raf kısmında 2 yolcuya ait çanta içerisinde 466,62 gram sentetik bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan S.T. (28) ve İ.C. (45) isimli şahıslar, “TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Nakletme)” maddesi kapsamında yapılan tahkikatın ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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