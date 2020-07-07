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Erzincan'da 568 kaçak cep telefonu ele geçirildi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 07.07.2020 15:46 | Son Güncelleme

Erzincan'da 568 kaçak cep telefonu ele geçirildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da düzenlenen operasyonda 568 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında gümrük kaçağı ürünler sattığı tespit edilen iş yerlerine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından kentteki 13 ayrı iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli marka ve modelde IMEI numarası klonlanmış 568 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler A.Y. ile Y.K. gözaltına alınırken, ifadesine başvurulan 11 kişi de emniyetten salıverildi.

Zanlıların, IMEI numaralarını değiştirdikleri cep telefonlarını sahte bandrol etiketi yapıştırarak piyasaya sürdüğü ortaya çıktı.

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