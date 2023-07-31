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Erzincan’da 6 bin kişilik aşure ikramı

31.07.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da Muharrem ayı dolayısıyla Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı tarafından Cumhuriyet Mahallesi Cemevinde 6 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Erzincan’da 6 bin kişilik aşure ikramı

Erzincan Merkez Cumhuriyet Mahallesi Cemevinde, Muharrem ayı sebebiyle düzenlenen etkinlikte, bahçede ki kazanlarda aşçılar tarafından pişirilen 6 bin kişilik aşure davetlilere ikram edildi.
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şubesi Başkanı Sadık Düzgün, Muharrem orucunun Adem Peygamberden beri tutulduğunu ifade ederek, bugün aşurelerin pişirildiğini ve dağıtımına sabah başlandığını ifade etti. Düzenlenen programda açılış konuşmasını yapan Düzgün, “Muharrem ayında 12 gün boyunca oruç tutuyoruz. Her şeyden önce biz orucumuzu Allah rızası için tutuyoruz ama orucumuzun da üç ana sebebi var. Birincisi; Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar bütün peygamberlerin Muharrem ayını kutsal kabul etmelerine saygı gösterdiğimizin ifadesi ve bütün peygamberler bu ayda oruç tutukları için bizde Allah rızası için oruç tutmaktayız.
İkincisi; şehitler şahı Hz. İmam Hüseyin ve tüm Kerbela Şehitlerinin matemi için.

Üçüncüsü; Kerbela’da bütün ehlibeyt erkekleri şehit edilirken Hz. Hüseyin’in büyük oğlu İmam Zeynal Abidin ağır hasta olduğu halde sağ olarak kurtulmuştur. Hz. Peygamber’in soyu olan imamlar ve seyitler İmam Zeynel Abidin’den devam etmiştir. Hz. Muhammed’in ve ehlibeytin soyunun dünyada devam etmesine karşılık Allah’a şükür ve senalarımızı ifade etmek on iki imamlar aşkına on iki gün oruç tutmaktayız. Aşure kazanının içerisinde ki bütün meyveler o çorbaya tat vermek için bir yarış içindeler. O kazan kaynarken, hepsi diyor ki ben nasıl kendi tadımı verebilirim. İşte biz insanlarda, bu Türkiye’mizin daha güzel olması, daha güzel yarınlarda yaşamamız için bu aşurede ki çorbalar gibi biz de hepimiz birbirimize katkı sunmalıyız. Bizim başka bir ülkemiz yok. Gidecek başka bir yerimiz yok. Hep anlayışla birbirimize sımsıkı sarılmak zorundayız. İnşallah bu aşurelerimiz de buna vesile olur. Sımsıkı birbirimize sarılırız. Türkiye’mize daha güzel yarınları yaşatmamız için ayrılığı bırakacağız bir kenara. İnşallah bu matem oruçlarımız dünyaya, ülkemize, Erzincan’ımıza güzellikler katar ve barış getirir” diye konuştu.
Öte yandan, Erzincan’ın merkezinden uzak cemevlerinde de gün boyu aşure dağıtımı gerçekleşecek.

Programa kent protokolü yanı sıra siyasi parti yöneticileri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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