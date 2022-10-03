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Erzincan'da 85 tarihi obje ve sikke ele geçirildi

03.10.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da 85 tarihi obje ve sikke ele geçirildi

Erzincan'da 85 tarihi obje ve sikke ele geçirildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da tarihi eser niteliğinde 85 obje ve sikke ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı suçlarının önlenmesi amacıyla istihbari çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, 2 kişinin ellinde bulunan tarihi nitelikteki sikke ve objeleri satmaya çalıştıkları bilgisini aldı.

Tarihi nitelikteki 85 obje ve sikkelerle suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Erzincan kaçakçılık jandarma sikke

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