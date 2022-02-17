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Erzincan'da ağaç dalına takılı kalan kargayı itfaiye kurtardı

17.02.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da ağaç dalına takılı kalan kargayı itfaiye kurtardı

ERZİNCAN - Erzincan'da, ağaç dalına takılı kalan karga itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ordu Caddesi'ndeki çınar ağacının dalına takılı kalan kargayı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen Erzincan Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, araç üzerinde bulunan sepetli yangın merdiveni yardımı ile kargayı takıldığı yerden kurtardı.

Durumunun iyi olduğunu gören ekipler, kargayı doğaya saldı.

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