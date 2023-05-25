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Erzincan’da arı kovanı yüklü tır ile kamyonet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

25.05.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da arı kovanı yüklü tır ile kamyonetin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Mevlüt Ç’nin kullandığı 25 AAC 884 plakalı arı kovanı yüklü tır, Erzincan-Sivas kara yolunun Kızıldağ Geçidi Gemecik mevkisinde, Hasan Y. yönetimindeki 01 AAP 513 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada kara yoluna savrulan tırdaki arı kovanlarının toplanması için bölgeye Refahiye Tarım Kredi Kooperatifi görevlileri sevk edildi.

Köylülerin yardımı ile yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından arı kovanları toplandı.

Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Erzincan Refahiye arı kovanı jandarma karayolu kızıldağ

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