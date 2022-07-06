YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan'da ayı saldırısında ağır yaralanan kadın tedaviye alındı

Erzincan'da ayı saldırısında ağır yaralanan kadın tedaviye alındı

06.07.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da ayı saldırısında ağır yaralanan kadın tedaviye alındı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde ayının saldırısı sonucu ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.

İlçede Büyükyayla köyüne bağlı yaylada ailesi ile hayvancılık yapan S.K, çadırda istirahat ederken duyduğu ses üzerine dışarı çıktı.

Aniden karşısına çıkan ayının saldırısına uğrayan S.K'nin sesini duyan yakınları bölgeye koştu. S.K'yi pençe darbeleriyle ağır yaralayan ayı, gelenleri görünce bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.K, buradaki müdahalenin ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başbağlar'da katledilen 33 sivil törenle anıldıBaşbağlar'da katledilen 33 sivil törenle anıldı
Sarıyer'de restoranda sergilenen 11 amforaya el konulduSarıyer'de restoranda sergilenen 11 amforaya el konuldu
Türkiye Minikler Hentbol Şampiyonası Alanya'da yapıldıTürkiye Minikler Hentbol Şampiyonası Alanya'da yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Erzincan ağır ayı saldırısı kadın sevk yaralı

Erzincan Namaz Vakitleri 6 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:00
Sabah
04:53
Öğle
12:32
İkindi
16:28
Akşam
20:00
Yatsı
21:45
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eşini canice katletmişti! Cenazedeki hareketleri ele verdi

Eşini canice katletmişti! Cenazedeki hareketleri ele verdi

Kanser aşısında sonuçlar 'umut verici'

Kanser aşısında sonuçlar 'umut verici'

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Tutuklanma sebebi şoke etti! Canlı yayında göğüslerini açıp...

Tutuklanma sebebi şoke etti! Canlı yayında göğüslerini açıp...

Keskin nişancıydı! Rus füzelerinin hedefi oldu

Keskin nişancıydı! Rus füzelerinin hedefi oldu

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.