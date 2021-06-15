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Erzincan'da balık avlamak isterken akıntıya kapılan çocuk boğuldu

15.06.2021 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da balık avlamak isterken akıntıya kapılan çocuk boğuldu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da babasıyla ırmakta balık avlamak isterken akıntıya kapılan çocuk boğuldu.

Yoğurtlu beldesindeki Karasu Nehri kolunda babası Fatih Yolci ile balık avlamak için suya giren ve ağ germek isterken aniden dengesini kaybeden Yakup Yolci (15) akıntıya kapıldı.

Baba Fatih Yolci, akıntıyla gözden kaybolan oğlunu kurtaramayınca durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen jandarma, AFAD, JAK ile itfaiye ekipleri su yüzeyinde ve altında arama çalışması başlattı.

Erzincan İl Jandarma Komutanı Albay Halil Aksoylu da bölgede yapılan çalışmaları koordine etti.

Çalışmalar sonucu AFAD ekiplerince sudan çıkarılan Yakup Yolci, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yolci, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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