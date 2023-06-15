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Erzincan'da bir kişi evinde ölü bulundu

15.06.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da bir kişi evinde ölü bulundu.

Erzincan'da bir kişi evinde ölü bulundu

Yunus Emre Mahallesi 1+1 TOKİ konutlarındaki evde kardeşi ve yeğeniyle yaşayan Mehmet A.Ö'yü (50) uyandırmaya çalışan kardeşi, tepki almaması üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde hareketsiz yatan Mehmet A.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümü şüpheli bulunan Mehmet A.Ö'nün cesedi, cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.


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