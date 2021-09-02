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Erzincan'da biri eski kayınpederi 2 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

02.09.2021 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da biri eski kayınpederi 2 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da eski kayınpederi ile başka bir kişiyi öldürdükten sonra özel harekat polislerince evinde yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Üzümlü ilçesinin Pelitli köyünde arıcılık yapan Mustafa Yıldız'ı, ardından Çağlayan beldesinin Mertekli Mahallesi'nde ikamet eden eski kayınpederi Ali Kurt'u tüfekle öldüren Murat B. özel harekat polislerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Erzincan Adliyesine sevk edildi.

Zanlı Murat B. savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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