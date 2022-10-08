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Erzincan'da bodrumda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

08.10.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da bodrumda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Erzincan'da bodrumda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da metruk bir evin bodrumunda mahsur kalan köpek itfaiye görevlilerince kurtarıldı.

Barbaros Mahallesi 457 Sokak'taki terk edilmiş evin bodrumundan köpek sesi işiten duyarlı vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Bölgeye gelen itfaiye görevlileri, bir köpeğin, evin bodrumunun dışında zemin seviyesinde yer alan penceresinden içeri girip iç kısımdaki duvarın yüksek olması nedeniyle dışarı çıkamadığını fark etti.

Bunun üzerine bir itfaiye görevlisi köpeğin girdiği pencereden bodruma inip onu dışarıdaki görevlilere uzattı.

Görevlilerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla kurtarılan köpek sağlık kontrolünden geçirilip salıverildi.

Erzincan'da bodrumda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

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