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Erzincan'da çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

24.03.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da çatıda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kazımkarabekir Mahallesi 254 Sokak'taki bir evin çatısında kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, itfaiye aracı merdiveniyle ulaştıkları çatıdan kediyi indirdi.

Su verilen ve sağlığının iyi olduğu görülen kedi, sokağa bırakıldı.

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