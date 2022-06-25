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Erzincan'da çevre kirliliğine neden olan altın madenine 16,4 milyon lira ceza

25.06.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, altın madeni işletmesi hakkında, cezanın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Erzincan'ın İliç ilçesinde çevre kirliliğine neden olan altın madeni işletmesine, "en üst sınır" olan 16 milyon 441 bin lira idari para cezası uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Erzincan'ın İliç ilçesi Çöpler köyünde, 21 Haziran'da bir altın madeni işletmesinin yığın liç sahasına ait boru hatlarında yaşanan arıza sonrası meydana gelen çevre kirliliğinin ardından bakanlığa bağlı çevre denetim ekipleri ivedilikle bölgeye sevk edildi.

Yapılan incelemede, boru hattından kaynaklanan sızıntının tesis sınırlarının dışına taşarak, eğimli arazide aktığı, mevsim itibarıyla alt kotta bulunan dere yatağında herhangi bir su akışı bulunmadığı, dolayısıyla kuru dere yatağına ulaşan herhangi bir kirlilik olmadığı tespit edildi. Söz konusu tespitin analiz raporlarıyla teyit edilebilmesi amacıyla Çevre Laboratuvarı tarafından gerekli analizler için numuneler alındı. Boru hattındaki solüsyon ile kirlenen alanlara gerekli kimyasallar ile müdahale edilerek, kirli malzeme toprak yüzeyden sıyrılarak, güvenli alana taşındı.

- En üst sınırdan ceza

Temizleme çalışmalarının yeterli olup olmadığının tespiti için de 27 numune daha alındı. Çevre kirliliğine neden olan altın madenine "en üst sınır" olan 16 milyon 441 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca söz konusu olayla ilgili 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli adli soruşturmanın yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Bakanlık yetkilileri, bölgede çevresel izleme çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüleceğini, analiz sonuçlarına göre ise lüzum görülen alanlarda çevresel iyileştirme çalışmalarına devam edileceğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Çevre Kirliliği

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