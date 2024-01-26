YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan’da cezaevi aracı ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Erzincan’da cezaevi aracı ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

AA AA
26.01.2024 15:33 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da cezaevi aracı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6'sı askeri personel 9 kişi yaralandı.

Abuzer B’nin kullandığı Sakarya Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne ait 54 AFH 520 plakalı servis aracı, Erzincan-Sivas kara yolunun Refahiye Teknecik köyü yolundaki kavşakta Mehmet Mehdi G. idaresindeki 03 AAY 598 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif ticari araçta bulunan Yakup Demir’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 6 askeri personel ile 2 memur ve 1 kişi ise ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çine’de sürücüler ’yaşam tüneli’ ile bilgilendiriliyorÇine’de sürücüler ’yaşam tüneli’ ile bilgilendiriliyor
Elazığ’da kar yağışı başladıElazığ’da kar yağışı başladı
Dilovası’nda çocuklar doyasıya eğlendiDilovası’nda çocuklar doyasıya eğlendi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Erzincan Refahiye hastane ölü yaralı

Erzincan Namaz Vakitleri 26 Ocak Cuma

İmsak
06:02
Sabah
07:29
Öğle
12:39
İkindi
15:16
Akşam
17:40
Yatsı
19:01

Erzincan Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Cuma

Yeni nil eczanesi
Merkez
Güliz eczanesi
Cayirli
Özkaya eczanesi
Merkez
Emrah eczanesi
Tercan
Üzümlü eczanesi
Uzumlu
Altinkent eczanesi
Ilic
Refahiye eczanesi
Refahiye
Tümünü Göster
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.