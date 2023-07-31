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Erzincan’da cinayet

31.07.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da emekli ve 4 çocuk babası evinin bahçesinde kafasına kürekle vurularak öldürüldü.

Olay, Erzincan merkez, Kavakyolu semti Hamidiye Mahallesi 216 Sokak üzerinde bulunan müstakil evin bahçesinde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir süre önce Şeker Fabrikasından emekli olan 4 çocuk babası Nadim Yeşil (55) evinin bahçesinde kafasına kürek ve sopayla vurularak öldürülmüş halde cesedi bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde incelemede bulunmasının ardından ceset otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Olay yerinde babalarının ölüm haberini alan iki kız kardeş gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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