Erzincan'da çok sayıda suç kaydı bulunan hırsız tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da motosiklet hırsızlığı yapan şüpheli cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte açıktan motosiklet hırsızlığıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, kentte motosikleti çalan şüphelinin hırsızlık suçundan 30 suç kaydı bulunan U.P olduğunu tespit etti.

Şüphelinin evinde yapılan aramada çalınan motosiklete ait plaka ile sökülmüş bazı parçalarını bulan ekipler şüpheli U.P'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan U.P, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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