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Erzincan'da devrilen otomobilde sıkışan çift yaralandı

02.06.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da devrilen otomobilde sıkışan çift yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da devrilen bir otomobilde sıkışan çift, hastaneye kaldırıldı.

E.D'nin kullandığı 24 AAU 812 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçiti Bulgurçayır mevkiinde devrilerek ters döndü.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar otomobilin içinde sıkışan sürücü E.D. ile eşi S.D'yi çıkarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden kurtarılan çift ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çiftin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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