YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Erzincan'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 26.07.2020 18:21 | Son Güncelleme

Erzincan'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yoldan çıkarak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Ahmet Mayda'nın kullandığı 61 KU 322 plakalı otomobil, Erzincan-Çağlayan kara yolu Terzibaba Mezarlığı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Ersin ve Mahmut Mayda, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Oteli tahrayla bastılar: Sizi kim kurtaracaksa, gelsin kurtarsınOteli tahrayla bastılar: Sizi kim kurtaracaksa, gelsin kurtarsın
Erzincan'da şaşırtan manzaraErzincan'da şaşırtan manzara

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trafik polisi taraftarlara 3’lü çektirdi

Trafik polisi taraftarlara 3’lü çektirdi

Tıp fakültesi için çalışmalar hız kazandı

Tıp fakültesi için çalışmalar hız kazandı

Karaciğerin gizli düşmanlarının farkına varın

Karaciğerin gizli düşmanlarının farkına varın

Kayserisporlu Hasan Hüseyin Acar:

Kayserisporlu Hasan Hüseyin Acar:

Burası Antalya değil Hakkari

Burası Antalya değil Hakkari

Manisa temsilcileri bir üst lig için final maçlarına çıkacak

Manisa temsilcileri bir üst lig için final maçlarına çıkacak

Erzincan Namaz Vakitleri 26 Temmuz Pazar

İmsak
03:25
Sabah
05:09
Öğle
12:34
İkindi
16:27
Akşam
19:48
Yatsı
21:25

Erzincan Nöbetçi Eczaneler26 Temmuz Pazar

Gürol Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Başkan Aktürk’ten Adli Tatil mesajı

Başkan Aktürk’ten Adli Tatil mesajı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Erzincan Gençler Gücü’nde 2. Lig sevinci

Erzincan Gençler Gücü’nde 2. Lig sevinci

Milletvekili Karaman, Başbağlar katliamının 27. yıldönümü münasebetiyle TBMM’de gündem dışı konuşma yaptı

Milletvekili Karaman, Başbağlar katliamının 27. yıldönümü münasebetiyle TBMM’de gündem dışı konuşma yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.