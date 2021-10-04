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Erzincan'da devrilen taksideki 4 kişi yaralandı

04.10.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da devrilen taksideki 4 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak devrilen taksideki 4 kişi ağır yaralandı.

Süleyman K'nin kullandığı 28 T 10036 plakalı taksi, Erzincan-Sivas kara yolu polis okulu kavşağı yakınlarında kontrolden çıktı. Orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpan araç devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile Nuri E. ve ismi öğrenilemeyen 2 yolcu araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine, olay yerine, polis, sağlık ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla araçtan çıkarılarak, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Nuri E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazada, taksinin çarptığı aydınlatma direği de yerinden koparak devrildi.

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trafik kazası polis Erzincan

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