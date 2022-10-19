Erzincan'da duruşma sonrası tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da duruşma sonrası tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Erzincan Adalet Sarayı'nda dün görülen bir davanın duruşmasının ardından adliye önündeki bir iş yerinde tartıştığı Abdulkadir K'yi (41) tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan S.P'nin (46) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen S.P, savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dün adliyedeki bir duruşmanın ardından salondan çıkan tarafların yakınlarından S.P. ile Abdulkadir K. arasında adliye önündeki iş yerinde tartışma çıkmıştı. S.P'nin tabancayla ateş açtığı Abdulkadir K, kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamamıştı.



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