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Erzincan'da eczacılar Kovid-19'dan vefat eden meslektaşlarını andı

11.03.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da eczacılar Kovid-19'dan vefat eden meslektaşlarını andı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da eczacılar, Kovid-19'dan vefat eden meslektaşlarını törenle andı.

Başbağlar Mahallesi'ndeki bir eczanede buluşan 13. Bölge Eczacı Odası 2. Başkanı Burak Sarıkaya, 13. Bölge Eczacı Odası İl Temsilcisi Ömer Ali Aymelek ile kentteki meslek mensupları saygı duruşunda bulundu.

Sarıkaya, burada yaptığı konuşmada, 11 Mart 2020'den itibaren Türkiye'de de görülen Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 76 eczacı, 24 eczacı teknisyeni ve 2 eczacı odası çalışanını rahmetle andıklarını söyledi.

Salgın boyunca kesintisiz hizmet sunmak için çabaladıklarını ifade eden Sarıkaya, "Kliniklerde cansiperane şekilde çalışan hekimlerimize ve sağlık personeline yalnız hastanelerde değil kimi zaman filyasyon ekibine dahil olarak kimi zaman ilaç tedarikinde aktif rol alarak destek olmakla kalmadık. Birinci basamak sağlık hizmeti sunucusu olmanın bir gereği olarak doğrudan halkımıza ilaç hizmeti sunarak ön saflarda yer alma sorumluluğundan da ödün vermedik." dedi.

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