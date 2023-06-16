Erzincan'da ekipler yaşanan selin ardından çalışmalarını sürdürüyor

Kentte dün etkili olan sağanak nedeniyle Erzincan ile Üzümlü ilçesi arasındaki Kurt Deresi taşarak Günebakan köyünde köy yolunun kapanması üzerine bölgede ekiplerce çalışma başlatıldı.

Bölgeye yönlendirilen İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Devlet Su İşleri (DSİ) Şube Müdürlüğü ekipleri, köy yolunun tekrar ulaşıma açılması için çok sayıda iş makinesiyle mucur kaldırma işlemine devam ediyor.

Yaşanan selin ardından balçıkta mahsur kalan köylülere ait 4 büyükbaş hayvan ise DSİ'ye ait iş makineleriyle kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

Selde hasar gören alanlar ve ekiplerin çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

