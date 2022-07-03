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Erzincan'da "Erzincanfest 2022" sıcak hava balonu ve "Color Fest" etkinliği

03.07.2022 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da "Erzincanfest 2022" sıcak hava balonu ve "Color Fest" etkinliği

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da sanatsal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği "Erzincanfest 2022" kapsamında, sıcak hava balon turu ile "Color Fest" (Boya festivali) etkinliği yapıldı.

Ekşisu mesire alanı yakınlarında düzenlenen etkinlikte, sıcak hava balonları, paramotor, motor ve yamaç paraşütü gösterilerinin yanı sıra boya festivali gerçekleştirildi.

Alana Erzincan Valisi Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan milletvekili Süleyman Karaman ile sıcak hava balonuna binip boya festivalini başlattı.

Alanda katılımcılara kırmızı ve beyaz boya dağıtıldı. Organik toz boyaları birbirine atan yüzlerce katılımcı, müzik eşliğinde eğlenceli gün geçirdi.

Gazetecilere açıklama yapan Vali Makas, "Erzincanfest 2022'nin" muhteşem geçtiğini belirterek, "Gayemiz birlik ve beraberliği sağlamaktı. O birlik ve beraberliği iri diri ve birlik olmayı Ekşisu mesire alanında görmekteyiz. Erzincan'ı ilk defa sıcak hava balonu ile buluşturduk. İmkanlar dahilinde vatandaşlarımızı yararlandırıyoruz." dedi.

AK Parti milletvekili Karaman da yaklaşık iki hafta süren festivalde kentin kültür ve sanat merkezi olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Aksun ise etkinliklere katılan vatandaşlara teşekkür ederek, kentin her zaman en iyisine layık olduğunu söyledi.

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