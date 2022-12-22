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Erzincan'da eski kayınpederi ve bir arıcıyı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

22.12.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da eski kayınpederi ve bir arıcıyı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Murat Bulut, tutuklu bulunduğu Tokat T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ve maktulün yakınları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın dosyaya giren sağlık raporunu inceledikten sonra maktullerin yakınlarına ve avukatlarına son sözlerini sordu.

Maktulün yakınları ve avukatları, sanığın tasarlayarak canavarca hisle cinayeti işlediğini bu nedenle üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "soğuk kanlı şekilde, planlayarak, tasarlayarak ve vahşice cinayetleri işlediğini" belirterek, bu nedenle takdir indirimi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Son sözü sorulan sanık Murat Bulut, adam öldürmek gibi bir niyetinin olmadığını ve tahrik edildiğini öne sürerek, "Mustafa Yıldız bana silahını verseydi ona zarar vermeyecektim. Kendisi beni engelledi ben de bunun üzerine ensesine vurarak bayılttım. Daha sonra ise elini bağladım. Yine eski kayınpederimi de öldürme gibi bir niyetim yoktu. Konuşmak için yanına gitmiştim. Eşim tarafından tahrik edildim. Adalete güveniyorum." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Bulut'u, maktul Ali Kurt yönünden "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, maktul Mustafa Yılmaz yönünden ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, cezasında indirim yapmadığı sanığın hüküm ile birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi.

OLAY

Üzümlü ilçesinin Pelitli köyünde 1 Eylül 2021'de arıcılık yapan Mustafa Yılmaz'ı, ardından Çağlayan beldesinin Mertekli Mahallesinde ikamet eden eski kayınpederi Ali Kurt'u tüfekle öldüren Murat Bulut, özel harekat polislerince düzenlenen operasyonla evinde gözaltına alınmıştı.

Bulut, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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