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Erzincan'da evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

27.09.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı mahallelerde evlerin kapıları kırılarak hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Mahallelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, hırsızlık olaylarına karıştığı anlaşılan M.Z.P'yi (41) Hocabey Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.

Benzer suçlardan çok sayıda kaydı olan zanlının evindeki aramada çalıntı elektronik eşyalar ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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