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Erzincan’da Gençlik Haftası etkinlikleri

15.05.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da 15-21 Mayıs 2023 Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenlenecek.

Erzincan’da Gençlik Haftası etkinlikleri

Belediye önünde başlayan hafta etkinlikleri, saygı duruşunda bulunulması akabinde İstiklal Marşının okunmasıyla ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu tarafından Atatürk heykeli önüne çelenk sunumu ile devam etti. Etkinlikler, haftanın ilk günü sporcu ve gençlerinde katılımları ile Ekşisu mesire alanında gençlik şöleni, Atletizm İl Birinciliği, Voleybol Kızlar İl Birinciliği, Bocce İl Birinciliği, Atıcılık İl Birinciliği ve Erkekler Voleybol İl Birinciliği müsabakaları ile sürecek.

Ülkü Spor Kompleksi tenis kortlarında ise Tenis İl Birinciliği müsabakaları ile start alacak ikinci gün, Gençlik Merkezinde faaliyet ürünleri sergisi, okçuluk il birinciliği, basketbol 3x3 müsabakaları ile devam edecek.

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