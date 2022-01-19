YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan'da hasta yakınları reçete tartışması nedeniyle doktoru darbetti

Erzincan'da hasta yakınları reçete tartışması nedeniyle doktoru darbetti

19.01.2022 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da hasta yakınları reçete tartışması nedeniyle doktoru darbetti

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Tercan ilçesinde, bir doktorun, istenen ilaçları reçeteye yazmaması nedeniyle çıkan tartışmada, hasta yakını tarafından darbedildiği öne sürüldü.

İlçede bulunan 3 no'lu Aile Sağlığı Merkezi'ne, ilaç yazdırmak için aile hekimi Dr. Çağrı Eren'e gelen hasta ve oğlu, reçeteye istedikleri ilaçları yazdıramayınca tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından odasında darbedilen Eren'in yardımına koşan güvenlik görevlileri, olaya müdahale ederek hasta ve yakınlarını dışarı çıkarttı.

Olayın ardından doktor Eren, Tercan Devlet Hastanesinden darp raporu aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de doktorun şikayetçi olduğu zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelinin, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan, söz konusu olay, aile sağlığı merkezinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Türkiye Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Taner Balbay ise görevi başındaki aile hekiminin darbedilmesini şiddetle kınadıklarını belirtti.

Balbay, "Bizler sağlıkta şiddet sorunun çözümünü öncelikli gündem maddeleri arasında tutuyoruz. Sağlıkta şiddetin önlenmesi adına etkili bir çözüm üretilmesi, gerekli düzenlemelerin yürürlüğe konulması ve sağlıkta şiddet sorununun bir an önce çözüme kavuşturulması için mücadele etmeye, anayasal haklarımızı sonuna kadar kullanmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi''Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Erzincan'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandıErzincan'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
polis Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 19 Ocak Çarşamba

İmsak
06:05
Sabah
07:33
Öğle
12:38
İkindi
15:10
Akşam
17:33
Yatsı
18:55
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.