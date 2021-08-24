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Erzincan'da hayata geçirilecek proje ile kadınlar mesleki eğitim alacak

24.08.2021 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da hayata geçirilecek proje ile kadınlar mesleki eğitim alacak

Erzincan'da, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile İliç Kaymakamlığı arasında "İliç Kadın Mesleki Eğitim ve Yaşam Alanı" projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

KUDAKA'dan yapılan açıklamaya göre, ajansın 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırlanan proje için imza töreni düzenlendi.

Törene, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu katıldı.

İlçedeki kadınların mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenen projede, uzun vadede hem bölgesel yoksulluk hem de göç gibi sorunların önüne geçilebileceği öngörülüyor.

Kaymakamlığa bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliğince yürütülecek ve yaklaşık 1,3 milyon liralık projenin 1,1 milyon lirası KUDAKA tarafından karşılanacak.

Kurulacak tesisler ve düzenlenecek eğitimlerle ilçe kadınları hem iş gücüne katkı sağlayabilecek hem de kendi işlerini kurabilecek. Bunun yanı sıra proje ile üretilecek yöresel ürünlerin satışı için hazırlanacak mekanda yerel ürünlerin pazarlanması ve ekonomik rekabetin içinde yerini alması sağlanacak.

Ekonomi ve sosyal yapıya katkı sunacağı değerlendirilen projede, oluşturulacak tesis için atıl durumda olan binalar tadilattan geçirilerek kullanıma uygun hale getirilecek.

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