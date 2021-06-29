Erzincan'da içme sularının yetersiz olduğunu öne süren bazı mahalle sakinleri yol kapatma eylemi yaptı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Akyazı Mahallesi'nde yaşayan bazı vatandaşlar, içme sularının yetersiz olduğunu iddia ederek kara yolunu 1 saat ulaşıma kapattı.

Mahallenin içme suyunun yetersiz olduğunu ileri süren mahalle sakinlerinden bir grup, Erzincan Belediyesi Akyazı Mahallesi Yerleşkesi önünde toplandı.

Jandarma ekipleri ile bir süre görüşüldükten sonra yetkililerin gelmesini isteyen grup, E-80 kara yolunun bulunduğu Yıldırım Akbulut Havalimanı Kavşağı'na doğru yürüyüşe geçti.

Kara yolunu çift taraflı trafiğe kapatan mahalle sakinleri ile yoldan geçmek isteyen sürücüler arasında zaman zaman tartışma yaşandı.

Bölgeye gelen Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı ve Belediye Başkan Yardımcısı İkram Çamur'un mahalle sakinlerini iknası sonucu yaklaşık 1 saat kapalı tutulan yol yeniden ulaşıma açıldı.

Ayrancı ve Çamur, daha sonra yerleşkede grupla toplantı yaptı.

