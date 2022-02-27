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Erzincan'da iki kişiyi bıçakla ağır yaralayan iki kardeş tutuklandı

27.02.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da iki kişiyi bıçakla ağır yaralayan iki kardeş tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da iki kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan iki kardeş tutuklandı.

Kentte dün çıkan kavgada iki kişiyi bıçakla ağır yaraladıktan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan Ö.F.S. ve K.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Dün kardeş oldukları öğrenilen Ö.F.S. ve K.S ile aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu D.İ. ve E.K. bıçak darbeleriyle ağır yaralanmıştı.

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