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Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 09.12.2020 12:52 | Son Güncelleme

Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu doktor çift ile 1 kişi yaralandı.

Nilnur Doğrucan'ın (25) kullandığı 16 N 3034 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan Geçidi'nin Cehennem Deresi mevkisinde Ali Renklioğlu (50) idaresindeki 06 AFT 752 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan ve Erzurum Şehir Hastanesi'nde görevli doktorlar Ahmet ve eşi Nilnur Doğrucan ile diğer araç sürücüsü Renklioğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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