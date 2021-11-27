Erzincan'da ısınmak için tenekeye tiner döken işçi oluşan parlamayla yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da ısınmak için odun koyduğu tenekeye tiner döken işçi, meydana gelen parlamayla yaralandı.

Erzincan-Sivas kara yolundaki alt geçitte bulunan demir korkulukları arkadaşlarıyla boyayan Ferhat D. (22), havanın soğuması nedeniyle ısınmak için ateş yakmaya çalıştı.

Odun koyduğu tenekeye tiner de döken Ferhat D, bu sırada meydana gelen parlamayla yaralandı.

Vücudunda yanıklar oluşan işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından vücudunda 2. derece yanıklar oluşan işçi, Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.



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