YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan’da jandarma ekipleri kaçakçılık olaylarına geçit vermiyor

Erzincan’da jandarma ekipleri kaçakçılık olaylarına geçit vermiyor

04.04.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 2023 Mart ayı içerisinde kaçakçılık olaylarına karşı yapılan çalışmalar açıklandı.

Erzincan’da jandarma ekipleri kaçakçılık olaylarına geçit vermiyor

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
“2023 Mart ayı içerisinde sorumluluk bölgesinde yapılan aramalar ve yol kontrolleri neticesinde; 1.123 paket kaçak sigara, 27 kg kaçak çay, 60 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin, 2 gram kenevir tohumu, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 21.280 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 101.800 adet boş makaron, 230.000 gram sarmalık açık tütün, 2.358 adet kaçak bandrol, 3 adet elektronik makaron doldurma makinesi, 14 adet manuel makaron doldurma makinesi, 43 adet elektronik sigara, 1 adet elektronik sigara kiti, 1 adet cep telefonu, 2 adet sahte plaka ele geçirilmiş olup, 21 şüpheli şahıs yakalandı.
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğünce; (2) Yasadışı Bulunma, (1) Göçmen Kaçakçılığı (TCK-79), 1 resmi belgede sahtecilik olayına müdahale edilmiş olup, bu olaylarda toplam 40 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalanmıştır. Organizatörler ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakılmış olup, yakalanan düzensiz göçmenlerden 4’ü serbest bırakılırken 36’sı sınır dışı edildi.

Suç Araştırma Tim Komutanlığınca (JASAT); 8 faili meçhul olaya müdahale edilmiş olup, 7 olay aydınlatıldı.

Ayrıca, diğer suç ve kabahatlerden dolayı 169 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem yapılarak ele geçirilen malzemelere el konulmuş ve Erzincan ilinde 211 şahıs yakalandı.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzincan’da şap hastalığıyla mücadele sürüyorErzincan’da şap hastalığıyla mücadele sürüyor
Ankara merkezli suç örgütü operasyonunda gözaltı sayısı 70'e çıktıAnkara merkezli suç örgütü operasyonunda gözaltı sayısı 70'e çıktı
Yıllarca tamamlanmayan binayı iş makinesi yıktıYıllarca tamamlanmayan binayı iş makinesi yıktı
Anahtar Kelimeler:
Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 4 Nisan Salı

İmsak
04:29
Sabah
05:55
Öğle
12:30
İkindi
16:05
Akşam
18:55
Yatsı
20:15
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.