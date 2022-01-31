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Erzincan'da jandarma ve milli parklar ekipleri yaban hayvanlarına yem bıraktı

31.01.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da jandarma ve milli parklar ekipleri yaban hayvanlarına yem bıraktı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için ekiplerce doğaya yem bırakıldı.

Kentte Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ve jandarma, ekipleri ile Can Erzincan Avcılar Atıcılar Balıkçılar Kulübü üyeleri, hayvanlar için yiyeceklerle dağlık arazilere çıktı.

Ekipler ve avcılar, kar yağmasıyla yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için Keklikkayası Genel Avlağı'nda bulunan ormanlık alana buğday, ekmek, kuru mama ve yeşil sebze bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdür Vekili Kadir Kahraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurum olarak asli görevlerinden birinin yaban hayatını korumak olduğunu aktardı.

Bu görevi yaparken sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumlarıyla iş birliği yaptıklarını ifade eden Kahraman, "Yoğun geçen kar yağışının ardından ekiplerimiz yaban hayatını desteklemek amacıyla kırsala pazar artığı, buğday ve et obur türleri için köpek maması bırakıyor. Bu çalışmanın amacı aslında bir farkındalık oluşturmak. Halkımızın doğada bulunan yaban hayatına karşı bir duyarlılık oluşturarak herkesin bu yemleme işine destek vermelerini sağlamak. " diye konuştu.

Can Erzincan Avcılar Atıcılar Balıkçılar Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bingöl de doğada zor durumda bulunan hayvanları yemleme çalışmalarını rutin hale getirdiklerini belirterek, "Muhakkak ki doğa olmazsa doğasever ve avcı da olmaz. Herkesin bu konuda hassasiyet göstermesi gerekir." dedi.

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Erzincan Avcılar

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