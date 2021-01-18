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Erzincan’da kaçak avlanan 3 kişiye para cezası kesildi

18.01.2021 06:16 | Son Güncelleme:
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Erzincan’da kaçak avlanan 3 kişiye para cezası kesildi

Erzincan’da kaçak avlandıkları tespit edilen 3 kişiye 27 bin 777 lira idari para cezası uygulandı.Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Erzurum 13.

Erzincan’da kaçak avlandıkları tespit edilen 3 kişiye 27 bin 777 lira idari para cezası uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Erzurum 13. Bölge Müdürlüğüne bağlı Erzincan İl Müdürlüğü ekiplerince Kemaliye ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde 1 adet yaban keçisi vuran 3 kişi yakalandı.
3 kişiye, av kabahat suç tutanağı düzenlenerek 27 bin 777 lira idari para cezası, 7 bin 209 lira tazminat cezası uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerinin, sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla av koruma ve kontrol faaliyetlerine etkin şekilde devam edeceği aktarıldı.

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