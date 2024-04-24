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Erzincan’da kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

AA AA
24.04.2024 07:46
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Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Kent genelinde 5 şüpheliyi yakalayan ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada, 37 bin 700 dolu makaron, 130 bin 100 boş makaron, kıyılmış tütün ve nargile tütünü, 22 bin 500 sigara kağıdı, sigara dolum makinesi, metal arama detektörü, 1 tabanca, 103 tabanca fişeği, 7 şarjör, 3 av tüfeği, 230 kuru sıkı fişek ve 84 av tüfeği fişeği ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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