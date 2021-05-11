YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan'da kamyonetle çarpışan otomobilde sıkışan 2 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

Erzincan'da kamyonetle çarpışan otomobilde sıkışan 2 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

11.05.2021 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da kamyonetle çarpışan otomobilde sıkışan 2 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

1/

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O.Ş'nin (41) kullandığı 34 FT 5385 plakalı otomobil, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi 1. girişte bulunan kavşakta, Y.T.F. yönetimindeki 24 DD 980 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Savrulan otomobil sulama kanalına devrildi.

Otomobilde sıkışan sürücü O.Ş. ile kamyonet sürücüsü Y.T.F. olay yerine çağrılan İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

Yaralılar 112 Acil sağlık ekiplerine bağlı ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yoluBağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu
Erzincan'da iş kazasında bir işçi hayatını kaybettiErzincan'da iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 12 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:22
Sabah
05:03
Öğle
12:23
İkindi
16:16
Akşam
19:33
Yatsı
21:07

Erzincan Nöbetçi Eczaneler12 Mayıs Çarşamba

Deva Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Süper Lig'in 41. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, İstanbul'a geldi

Süper Lig'in 41. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, İstanbul'a geldi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Aksaray'da serinlemek için baraj gölüne giren 2 çocuk kayboldu

Aksaray'da serinlemek için baraj gölüne giren 2 çocuk kayboldu

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, 5. kez Süper Lig vizesi aldı

Adana Demirspor, 5. kez Süper Lig vizesi aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.