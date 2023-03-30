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Erzincan'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

30.03.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve etkili olan soğuk hava nedeniyle eğitime ara verildiği aktarıldı.

Kent genelinde yoğun kar yağışı ve etkili olan soğuk havanın şiddetini artırdığı ve yollarda buzlanmaların oluşabileceğine değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yollarda buzlanma ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların göz önüne alındığı ve 30 Mart Perşembe günü bir gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamu, kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personel de bu tarihte bir gün idari izinli sayılacaktır."

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kar yağışı Erzincan kar

Erzincan Namaz Vakitleri 30 Mart Perşembe

İmsak
04:39
Sabah
06:03
Öğle
12:32
İkindi
16:03
Akşam
18:50
Yatsı
20:09

Erzincan Nöbetçi Eczaneler30 Mart Perşembe

Çayirli eczanesi
Cayirli
Kübra nazir eczanesi
Merkez
Bariş eczanesi
Tercan
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